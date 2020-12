Brasile: Banca centrale conferma stima inflazione 2020 al 4,39 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione del Consiglio di politica monetaria (Copom) del 9 dicembre la Bc ha deciso di lasciare invariato il tasso di sconto al 2 per cento, al suo minimo storico dall'ultima riduzione disposta lo scorso 6 agosto. In una dichiarazione, il Copom ha sostenuto che l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari è temporaneo, confermando tuttavia che l'inflazione dovrebbe rimanere elevata nei prossimi mesi. L'organismo ha stimato che l'inflazione ufficiale terminerà il 2020 al 4,3 per cento, assestandosi al 3,4 per cento nel 2021 e nel 2022. (Brb)