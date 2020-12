Brexit: il ministro Gove nega condizioni peggiori per i pescatori dopo l'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il parlamento britannico Michael Gove ha affermato che non è vero che i pescatori del Paese saranno "in condizioni peggiori" come risultato dell'accordo commerciale con l'Unione europea raggiunto il 24 dicembre. I rappresentanti della categoria hanno accusato il primo ministro britannico Boris Johnson di aver tradito il settore con i compromessi fatti per raggiungere l'accordo, permettendo quella che secondo loro sarebbe una cessione troppo grande di pescato ai pescherecci dei Paesi dell'Ue. Nonostante ciò, Gove ha difeso il punto, affermando che il Regno Unito sarebbe in una posizione migliore di quanto fosse come membro dell'Unione in materia di pesca."(Prima) eravamo in grado di avere accesso a solo il 50 per cento del pescato proveniente dalle nostre acque territoriali, ma con l'accordo entro il 2026 avremo accesso a circa i due terzi del pesce". Secondo i rappresentanti dei pescatori britannici, tuttavia, non sarebbe questo il punto, dato che il governo di Londra aveva ripetutamente promesso in precedenza che i pescatori avrebbero avuto accesso esclusivo al pescato nelle acque territoriali, e a questo si aggiungerebbe il fatto che mentre il Paese era nell'Ue il pesce veniva commerciato con l'Unione, attraverso l'utilizzo di piani di pesca annuali concordati.Piani che, fanno presenti i leader dei pescatori, saranno "diversi" e "molto più difficili" ora, soprattutto a causa della riduzione del mercato di riferimento. Riduzione che, lamentano i pescatori, non sarà compensata dal promesso accesso esclusivo alle risorse delle acque britanniche.(Rel)