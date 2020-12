Milano: Granelli, al lavoro 1200 spalatori per togliere neve, obiettivo è evitare che nella notte geli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'una di questa notte e per tutta la giornata attivi 200 mezzi spargisale e spazzaneve. A partire dalle prime ore del mattino sono poi entrati in azione gli spalatori: già 800 le persone utilizzate per liberare i punti più critici, come fermate Atm (di superficie e accessi alle metropolitane), ingressi agli ospedali e agli uffici pubblici". È quanto scrive l'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli su Facebook fornendo un aggiornamento sull'azione messa in campo dall'amministrazione per rispondere alla forte nevicata che ha interessato la città fino alle 12. "Alle 15.00 ne entrano in servizio altri 400 - aggiunge Granelli - L'obiettivo è ora togliere più neve possibile anche sulla viabilità dei quartieri per evitare che con il freddo della notte geli. Sono anche caduti 50 alberi sulle nostre strade bloccando la circolazione e in alcuni casi i tram come in Raffaello Sanzio e Mac Mahon: squadre nostre dei vigili del fuoco e della città metropolitana stanno intervenendo caso per caso con le motoseghe. Grazie a spalatori, volontari, Polizia locale, Protezione civile, Amsa Atm, Mm, operatori Coc. Avanti. Chiediamo ai cittadini e portinai - conclude l'assessore - di intervenire sui marciapiedi e così aiutare la città". (Rem)