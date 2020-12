Migranti: Lollobrigida (Fd'I), permesso umanitario per rischio Covid è schiaffo a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, nel ricordare in una nota che il "rischio Covid nei paesi d'origine può essere motivo per concedere in Italia la protezione umanitaria a immigrati che non abbiano diritto all'asilo politico", ha sottolineato che "con una sentenza del Tribunale civile di Milano, come riportato da alcuni quotidiani, arriva l'ennesimo stratagemma, dopo quello sull'orientamento sessuale inserito nel Decreto Sicurezza, per concedere uno status legale a chi entra clandestinamente nella nostra Nazione". Per il parlamentare si tratta di "uno schiaffo a tutti i connazionali che hanno trascorso il Natale in casa e a quelli che, per giorni, sono rimasti bloccati in Inghilterra a causa della chiusura delle frontiere. Per gli italiani spostamenti tra regioni vietati, per i clandestini confini spalancati". (Com)