Brasile: Banca centrale conferma stima contrazione Pil 2020 a –4,40 per cento

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile hanno confermato la stima di contrazione economica del Brasile nel 2020 a -4,40 per cento. La stima, che conferma le previsioni di recessione economica a causa dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus, è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato oggi, 28 dicembre. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato ogni settimana tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. La proiezione arriva a pochi giorni dalla diffusione degli incoraggianti dati sul Pil del terzo trimestre del 2020 che, pur non riscendo ad azzerare le perdite della prima parte dell'anno, mostrano una solida ripresa segnando un +7,7 per cento rispetto al trimestre precedente. (segue) (Brb)