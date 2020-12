Brasile: Banca centrale conferma stima contrazione Pil 2020 a –4,40 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) rispetto al terzo trimestre del 2019 il Pil registra una flessione del 3,9 per cento. Nel risultato cumulato dell'anno fino al terzo trimestre 2020, la contrazione è del 5,0 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel risultato cumulato dei quattro trimestri terminati a settembre il calo registrato è pari al 3,4 per cento rispetto ai quattro trimestri immediatamente precedenti. Il dato positivo della performance economica brasiliana nei mesi di luglio, agosto e settembre conferma l'uscita del paese dalla cosiddetta recessione tecnica. (segue) (Brb)