Brasile: Banca centrale conferma stima contrazione Pil 2020 a –4,40 per cento (3)

- Le stime degli analisti di mercato sono in linea con la gran parte delle previsioni realizzate da istituti finanziari nazionali e internazionali che nelle ultime settimane hanno migliorato le previsioni economiche sull'economia brasiliana, confermando che il gigante amazzonico ha intrapreso un percorso di ripresa economica più spinto che altri partner regionali. La stessa Bc ha rivisto la stima della contrazione del Pil nel 2020 fissandola a -4,40 per cento, rispetto al 5 per cento stimato lo scorso settembre. La previsione è contenuta nel Rapporto sull'inflazione pubblicato il 17 dicembre. Per la Bc, tuttavia, l'incertezza sul ritmo di crescita nel 2021 resta elevata e dipende dal "graduale raffreddamento" della crisi generata dalla pandemia Covid-19, dall'aggiustamento fiscale e dalla continuità delle riforme economiche. (segue) (Brb)