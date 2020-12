Covid: Carabinieri Milano consegnano a Croce rossa beni prima necessita a famiglie bisognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina, presso la sede di via Pucci della Croce Rossa, i Carabinieri di Milano hanno consegnato generi di prima necessità da distribuire alle famiglie bisognose. Lo comunica in una nota l'Arma del comando provinciale del capoluogo lombardo. Analogamente a quanto già accaduto durante il lockdown di aprile, alcuni militari del nucleo Radiomobile nei giorni scorsi hanno dato vita a un’iniziativa spontanea di raccolta fondi tra i colleghi, per contribuire con un piccolo gesto di solidarietà a far fronte alle difficoltà che tanti cittadini stanno vivendo, oramai da mesi, quale conseguenza della pandemia da Covid-19.Con i fondi raccolti, i promotori del gesto hanno quindi acquistato oltre 3000 pannolini e 150 kg di sale grosso, su indicazione del Comitato Milanese della Croce Rossa Italiana che aveva segnalato la specifica necessità di tali generi. La consegna, avvenuta intorno alle 10:30 nell’inconsueta cornice della città imbiancata dalla neve e lontano dal clamore dei riflettori, ha rappresentato un’ulteriore testimonianza della vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla cittadinanza e della sensibilità che gli uomini e le donne del nucleo radiomobile manifestano nel quotidiano a favore delle persone più deboli ed esposte a situazioni di necessità.(com)