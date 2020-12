Libano: ministro Salute, ordinati due milioni di dosi vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute uscente del Libano, Hamad Hassan, ha annunciato che il Paese ha ordinato due milioni di dosi del vaccino tedesco-statunitense Pfizer-BioNTech, sufficienti a coprire il 20 per cento della popolazione. “Abbiamo riservato quasi due milioni di dosi di vaccini, bastanti per il 20 per cento dei residenti nel Paese”, ha annunciato il ministro, sottolineando che “con il sostegno del presidente (della Repubblica Michel Aoun) e sotto le sue direttive” l’Autorità sanitaria del Paese ha preso la decisione di utilizzare il vaccino Pfizer. “Abbiamo ottenuto il permesso di negoziare alcune modifiche al contratto”, ha aggiunto, e ha fatto appello ai libanesi a “fidarsi delle autorità per la loro decisione”, perché essa “si basa su dati medici affidabili”. “Insistiamo sull’equità nella distribuzione e la garanzia della qualità del vaccino, ha sottolineato. Secondo quanto dichiarato da Abderrahman Bizri, membro della Commissione nazionale per le malattie infettive e contagiose, in un’intervista all’emittente locale “Lbci”, il vaccino dovrebbe arrivare nel Paese fra il 7 e il 15 febbraio dell’anno prossimo. La somministrazione del vaccino, ha aggiunto Bizri, non sarà obbligatoria e sarà proposta innanzitutto al personale sanitario, ai malati cronici, e anche ai “funzionari libanesi” affinché “diano l’esempio” ai cittadini per quanto riguarda la sicurezza e l’efficacia del vaccino. (Res)