Spagna: ministra Turismo, Regioni integreranno aiuti a quelli già approvati da governo

- Le Comunità autonome spagnole annunceranno presto nuovi aiuti integrativi a quelli già approvati dal governo da 4,2 miliardi la scorsa settimana per sostenere il settore turistico-alberghiero. Lo ha annunciato la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, spiegando che questa è un'ottima notizia in quanto ci saranno ancora "mesi difficili" anche se il vaccino "ci permette di vedere l'inizio della fine". Alla domanda se l'esecutivo stia considerando la possibilità di offrire aiuti diretti come sollecitato dal settore, la ministra ha evidenziato che l'esecutivo di Pedro Sanchez ha già erogato 880 milioni di euro in benefici per i lavoratori autonomi, oltre alla mobilitazione di più di 8,5 miliardi di euro per compensare il salari con la cassa integrazione straordinaria (Erte). Maroto, ha definito "molto positiva" la collaborazione tra tutti i livelli amministrativi. "Siamo impegnati a continuare a lavorare insieme perché ora è più importante che mai l'unità d'azione per fornire il più grande portafoglio di aiuti all'industria alberghiera, al commercio e al turismo", ha concluso. (Spm)