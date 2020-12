Corea del Sud: prorogata la sospensione dei voli dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno deciso di prorogare la sospensione dei voli in arrivo dal Regno Unito dopo la conferma dei primi casi di contagio legati a tre viaggiatori in arrivo da Londra. Lo ha annunciato l’Agenzia coreana per la prevenzione e il controllo delle malattie (Kdca), riferendo che tre membri di una famiglia sudcoreana giunta al Regno Unito la scorsa settimana hanno contratto la nuova variante britannica della Covid-19. Secondo le prime analisi, il nuovo ceppo potrebbe essere di oltre il 70 per cento più contagioso del primo.(Git)