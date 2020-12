Imprese: da Enel X impianto fotovoltaico da montare sui balconi delle case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tecnologia che permette di produrre energia rinnovabile anche in città e rende più sostenibili i consumi delle abitazioni: è Enel X Sun Plug&Play, l’impianto fotovoltaico da 0,34 chilowatt interamente disegnato da Enel X. Stando al relativo comunicato stampa, si può facilmente installare su balcone o terrazzo, è adatto sia a ringhiera metallica che parapetto in muratura e, attraverso una spina elettrica con presa dedicata, consente di contribuire con l’energia prodotta dal sole a quella consumata per alimentare elettrodomestici e altri apparecchi della casa. La soluzione, testata in galleria del vento, è resistente a venti di 130 chilometri orari, ha una garanzia di dieci anni e può essere acquistata a 249,50 euro invece di 599 grazie alla promo lancio e agli incentivi fiscali con la cessione del credito al 50 per cento. “Se i concetti di sostenibilità e convenienza economica sembravano inconciliabili, con Enel X Sun Plug&Play dimostriamo che è possibile sviluppare soluzioni innovative accessibili a tutti: ogni famiglia potrà beneficiare dei vantaggi di un impianto fotovoltaico, come l’efficientamento dei consumi e il risparmio in bolletta”, ha commentato Andrea Scognamiglio, responsabile globale e-Home di Enel X. (segue) (Com)