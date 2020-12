Imprese: da Enel X impianto fotovoltaico da montare sui balconi delle case (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questa soluzione, installabile facilmente sul proprio balcone di casa, l’energia rinnovabile diventa accessibile e sbarca in città: una ulteriore dimostrazione dell’impegno di Enel X nel proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia che permettano alle persone di essere protagoniste della transizione energetica”, ha aggiunto. Con Enel X Sun Plug&Play, prosegue la nota, è possibile ottenere un risparmio in bolletta fino a 90 euro l’anno e contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico, supportando allo stesso tempo le piccole realtà aziendali nazionali. La soluzione, si legge nel documento, rappresenta un ulteriore contributo rispetto agli importanti risultati già raggiunti in tal senso dalla divisione e-Home di Enel X. Nel 2020 sono stati installati nelle case degli italiani circa 25mila prodotti, tra caldaie a condensazione, climatizzatori e impianti fotovoltaici con sistema di accumulo, evitando l’emissione in atmosfera di circa 10mila tonnellate di CO2 l’anno e assicurando circa 300mila ore di lavoro ai tecnici di aziende che collaborano con Enel X. Un risultato straordinario raggiunto anche grazie a soluzioni come Homix, il sistema di Smart Home con Alexa integrata, che consente la gestione di riscaldamento, raffrescamento, sicurezza e illuminazione, e come i servizi per la casa già scelti da circa 200mila clienti. (Com)