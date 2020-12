Covid: Lollobrigida (Fd'I), su trasporti nessuna soluzione da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati più di nove mesi dall'inizio della pandemia, mancano pochi giorni alla ripresa delle attività didattiche in presenza, ma il ministro De Micheli continua a parlare delle scuole come di un momento critico per i trasporti senza prospettare soluzioni". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida. "L'ennesima conferma, se mai ce ne fosse bisogno, del totale stato confusionale in cui versa il governo Conte nel fronteggiare l'emergenza Covid - sottolinea -. Da tempo Fratelli d'Italia ripete che bisogna intervenire sul tpl, potenziando il servizio, per evitare che il virus si diffonda grazie agli assembramenti su bus e metro. La maggioranza si è dimostrata sorda ai nostri appelli. Solo grazie a noi sono state stanziate risorse per coinvolgere aziende di autobus turistici, Ncc e taxi per decongestionare i flussi di utenti sui mezzi pubblici, mentre la maggioranza parlava di monopattini. Un esecutivo finalmente consapevole delle criticità ma incapace di affrontarle non è degno di governare la nostra Nazione". (Com)