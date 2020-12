Libia-Turchia: Ankara fornisce addestramento subacqueo a Marina militare libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate turche stanno conducendo un percorso di addestramento di cinque settimane della Marina militare libica incentrato alle attività difesa subacquee. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa turco. Secondo quanto si legge nella nota, pubblicata dopo la visita a Tripoli del ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, l’addestramento ha riguardato anche le attività in mare condotte dalla Guardia costiera libica. Le attività rientrano negli accordi bilaterali sulla cooperazione militare e di sicurezza siglati nel novembre 2019 a Istanbul dal premier del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, e dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. “Il nostro personale sta fornendo addestramento al personale delle forze navali libiche per la durata di cinque settimane nel campo della "difesa subacquea", si legge nella nota, che precisa che l’attività di addestramento della Guardia costiera durerà in totale per sei settimane. Il ministero della Difesa turco ha inoltre annunciato il proseguimento delle attività di assistenza umanitaria e consulenza militare. Secondo Ankara, un totale di 53 membri del personale turco, di cui 37 militari, servono nell'ospedale realizzato in Tripoli che finora ha curato 8.414 libici.(Tua)