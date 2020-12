Covid: Marrone (Confapi Napoli), al sud a rischio un'impresa su tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai comportamenti del governo traspare un assoluto disorientamento per quanto riguarda le fasi di messa in sicurezza delle imprese e del circuito produttivo nazionale". Lo ha dichiarato in una nota Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli, a commento dell'ultimo report Istat sulle imprese in piena emergenza Covid e sulle misure che intende mettere in campo l'esecutivo. Secondo Marrone: "Non sembra esserci alcuna possibilità, ma soprattutto capacità, di risolvere i problemi atavici della Campania, del Sud Italia e, più in generale, dell'intero Paese. È impensabile che si voglia parlare seriamente delle risorse del Recovery fund e del Next Generation Eu senza aver prima aver eliminato ostacoli come la palude burocratica in cui le nostre imprese finiscono con l'affondare. I tempi per ottenere incartamenti, licenze, autorizzazioni sono lunghi, estremamente complessi e per nulla garantiti. E questo si traduce in un rallentamento dell'attività produttiva e delle capacità di sviluppo dei territori". (segue) (Ren)