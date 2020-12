Covid: Marrone (Confapi Napoli), al sud a rischio un'impresa su tre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marrone ha aggiunto: "Il rapporto conflittuale tra la giustizia e il mondo delle imprese rende necessaria al fine di rendere certi e rapidi i tempi di risposta del sistema giudiziario". E ancora: "Serve una pausa fiscale per l'emergenza Covid, ma ci deve essere anche una razionalizzazione di tutto il sistema fiscale che incombe come una spada di Damocle sulle Pmi". Infine il presidente Confapi di Napoli ha concluso: "Più ad ampio raggio, c'è la necessità di predisporre una riforma strutturale della Pubblica Amministrazione che sia di supporto e non di ostacolo all'imprenditoria. La verità è che finora nessuno si è assunto la responsabilità di pianificare un programma dettagliato e soprattutto omogeneo delle cose da fare limitandosi piuttosto a sterili tentativi che non hanno portato ad alcun risultato concreto. Solo dopo aver fatto tutto ciò si potrà parlare seriamente delle risorse che arriveranno e si potranno salvare le nostre imprese". (Ren)