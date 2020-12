Speciale difesa: fonti stampa, trattative in corso fra Francia ed Emirati per vendita Rafale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia e gli Emirati Arabi Uniti stanno discutendo in merito a una nuova commessa per dei caccia Rafale. Lo riferisce il quotidiano "La Tribune" citando sue fonti. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano economico francese, il comandante delle forze aeree degli Emirati, Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, la scorsa settimana si è recato in visita a Parigi per discutere del dossier. L'obiettivo sarebbe quello di concludere l'operazione prima delle prossime elezioni presidenziali francesi del 2022. Diverse fonti affermano che i colloqui tra le parti "stanno avanzando relativamente bene". (Frp)