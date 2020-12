Speciale difesa: Germania, ministra Difesa insiste su acquisto droni da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca e presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Annegret Kramp-Karrenbauer, insiste sulla necessità dell'acquisto dei droni da guerra Heron Tp, prodotti dalle Aziende aerospaziali israeliane (Iai). La decisione sull'acquisizione è stata improvvisamente rinviata il 15 dicembre scorso dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD) fino ad almeno la conclusione della legislatura del Bundestag, a settembre del 2021. Dopo un'iniziale assenso, la SpD ha motivato il dietro-front sull'acquisizione degli Heron Tp, deciso dalla dirigenza di sinistra del partito e del gruppo parlamentare, sostenendo che la questione non era stata oggetto del dibattito previsto dal patto con Cdu e Unione cristiano-sociale (Csu) su cui si fonda la Grande coalizione al governo in Germania dal 14 marzo 2018. Intervistata dal quotidiano “Die Welt”, Kramp-Karrenbauer ha definito “assurda” questa motivazione. La ministra delle Difesa tedesca ha poi ribadito: “Vogliamo i droni armati per proteggere la vita dei nostri militari!”. In merito al dibattito sugli Heron Tp, Kramp-Karrenbauer ha ricordato che la discussione è in corso in Germania “da otto anni”. Inoltre, sono stati stabiliti principi operativi sull'impiego dei droni da guerra a scopo esclusivamente difensivo. Per Kramp-Karrenbauer, è dunque “un mero pretesto” la posizione della SpD secondo cui non l'acquisto degli Heron Tp necessita di “un maggior dibattito”. I militari tedeschi, ha infine sottolineato Kramp-Karrenbauer, “non possono fare affidamento sulla SpD, a quanto pare”. (Geb)