Speciale difesa: Libia, Mahjoub (Lna), visita ministro Difesa turco ostacola sforzi soluzione politica

- La visita a Tripoli del ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ostacola gli sforzi di una soluzione politica e sostiene la fazione dei Fratelli musulmani in Libia. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento di mobilitazione dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khaled al Mahjoub. Citato dall’emittente “Sky News Arabia”, Mahjoub ha dichiarato che la Turchia occupa la regione occidentale della Libia, descrivendo la visita del ministro della Difesa turco a Tripoli come volta a ostacolare gli sforzi di una soluzione politica e sostenere i Fratelli Musulmani. Nelle dichiarazioni pubbliche Al Mahjoub ha affermato: "La Turchia sta conducendo un'occupazione diretta della regione occidentale della Libia, che non può essere tollerata. La visita del ministro della Difesa turco a Tripoli mira a ostacolare gli sforzi di una soluzione politica e di sostegno ai Fratelli musulmani". (Lib)