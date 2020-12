Speciale difesa: Libia, ministro Esteri governo non riconosciuto, visita Akar umiliante per i libici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del governo libico ad interim non riconosciuto dell'est della Libia, Abdul Hadi Lahweej, ha definito la visita a Tripoli del ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, “umiliante” e un “insulto per la popolazione libica”. Secondo Lahweej, ritardare la risoluzione della crisi libica è nell'interesse della Turchia, sottolineando allo stesso tempo la capacità dei libici di risolvere la loro crisi nel loro paese lontano da i turchi. Nella sua dichiarazione Lahweej ha descritto la visita del ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, a Tripoli come "insulto ai libici". (Lib)