Energia: vicepremier russo Novak, Nord Stream 2 sarà completato presto

- La Russia è fiduciosa sul fatto che il progetto del gasdotto Nord Stream 2 sarà realizzato entro i termini previsti, soprattutto visto che i lavori per il completamento del progetto sono già in corso. Lo ha affermato il vice primo ministro russo, Aleksander Novak, in un'intervista all’emittente televisiva “Rossija 24”. "Siamo fiduciosi del fatto che il Nord Stream 2 sarà completato, soprattutto visto che dalla giornata di oggi le attività per completare il progetto sono già in corso”, ha aggiunto Novak. “Il Nord Stream 2 è un gasdotto ad alto livello tecnologico ed è un progetto commerciale cui i nostri partner stranieri, in particolare europei, sono principalmente interessati. Quest’opera garantirà delle forniture di una fonte di energia altamente rispettosa dell'ambiente, anche a quei paesi europei particolarmente interessati a questo tema", ha detto Novak. (Rum)