Spagna: il 45 per cento degli autonomi ha dimezzato il fatturato rispetto allo scorso anno

- Il 45 per cento dei lavoratori autonomi spagnoli ha affermato di aver ridotto nel 2020 il fatturato di oltre il 50 per cento rispetto allo scorso anno. É quanto emerge da un'indagine condotta dall'Unione dei professionisti e dei lavoratori autonomi (Upta), nella quale si evidenzia, inoltre, che per l'88 per cento degli intervistati il fatturato medio è stato inferiore ai 20 mila euro. Il 58 per cento ha dichiarato di aver usufruito degli aiuti offerti dal governo o dalle amministrazione locali con un importo che nel 65 per cento dei casi è stato superiore a 2 mila euro. Il 59 per cento degli intervistati pensa che il 2021 sarà un anno migliore di quello attuale. Secondo l'Upta, nonostante le difficoltà che il lavoro autonomo sta attraversando si è dimostrato più in grado di adattarsi al cambiamento rispetto alle piccole e medie imprese. (Spm)