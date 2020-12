Campania: Caldoro, De Luca egoista e vigliacco sui vaccini Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una bella giornata di speranza per sconfiggere il Covid con il vaccino. Dai primi dati europei e mondiali i risultati sono incoraggianti con poche reazioni negative. Per me devono farlo tutti con opera di convincimento, il ministero deve fare il possibile e renderlo obbligatorio per determinate categorie". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in consiglio regionale, intervenendo nella trasmissione Barba e Capelli su Radio Crc Targato Italia. Sul vaccino e la mossa di De Luca l'ex governatore è durissimo: "Sono d'accordo con Mattarella che ha dato un segnale alla politica con la P maiuscola. I politici non sono privilegiati e non rientrano nelle categorie a rischio. Quello di De Luca è un atto vigliacco e di chi è un egoista: togliere il posto a chi ne ha bisogno è umanamente inaccettabile. Non si sono rispettate le regole, mi limito a guardare la differenza rispetto alle parole del presidente della Repubblica". (segue) (Ren)