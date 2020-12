Campania: Caldoro, De Luca egoista e vigliacco sui vaccini Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla manovra della giunta regionale Caldoro è lapidario: "Il mio giudizio è che la misura è senza anima. Servono interventi per questa crisi economica ma il bilancio non parla di questo, è molto tecnico e non è credibile l'impianto, si dicono le stesse cose di 5 anni fa: ecoballe, posti letto, sanità, la sburocratizzazione. Si rimanda a questi 5 anni cambiando la data del precedente. Ci sono poche risorse, mance per piccoli interventi". Quindi Caldoro ha concluso parlando sullo scenario della politica nazionale Caldoro: "Quando un governo non riesce a decidere è dannoso. Conte presenta il suo Piano sul Recovery Fund ma è solo il suo. Il giorno dopo sia Pd che Italia Viva dicono che non va bene. È un Governo di incapaci, assistiamo a un teatrino con l'Europa che guarda. Quando si arriva a questo punto un Governo non può andare avanti, non vedo nulla di scandaloso che ora vada a casa, tenendo le elezioni". (Ren)