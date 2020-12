© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albero è crollato sulla strada in via Stern a Roma colpendo un passante. Si tratta di un uomo di 61 anni che è stato ferito al braccio e alla testa. Le cause del crollo sono ancora imprecisate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine. (Rer)