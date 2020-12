Bangladesh: altri mille rifugiati Rohingya trasferiti nell’isola di Bhasan Char

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Bangladesh hanno iniziato il trasferimento nell’isola di Bhasan Char, nel Golfo di Bengala, di un altro gruppo di rifugiati Rohingya nonostante le critiche alle operazioni di ricollocamento provenienti da numerose organizzazioni umanitarie. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Abdul Momen, secondo cui il trasferimento riguarderà circa mille rifugiati. Il capo della diplomazia di Dacca ha anche definito il centro di accoglienza come “un bellissimo resort”, “cento volte meglio” dei campi in cui i profughi erano precedentemente ospitati. All’inizio del mese nell’isola era già stato trasferito un primo gruppo di 1.600 musulmani Rohingya in fuga dal Myanmar. Il ricollocamento è stato fortemente contestato da agenzie umanitarie internazionali e locali, secondo cui la maggior parte dei rifugiati sarebbe stata costretta ad accettare il trasferimento. Inoltre, gli osservatori sottolineano come l’isola di Bhasan Char, emersa in superficie solo vent’anni fa e fino ad oggi disabitata, si trovi a diverse ore di viaggio dalla terraferma e sia frequentemente colpita da cicloni e inondazioni. Sono circa 730 mila i musulmani accolto in Bangladesh dopo essere fuggiti a partire dal 2017 dallo Stato di Rakhine, nel Myanmar, a causa delle operazioni militari condotte dalle forze armate di quel Paese contro la minoranza.(Res)