Grecia: leader opposizione Tsipras si vaccina contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del principale partito di opposizione in Grecia (Syriza), l'ex premier Alexis Tsipras, si è sottoposto oggi al vaccino contro il Covid-19. La vaccinazione di Tsipras avviene a seguito di quella nei giorni scorsi da parte del premier ellenico Kyriakos Mitsotakis e della presidente Ekaterina Sakellaropoulou. Il leader di Syriza ha criticato il governo di Atene guidato da Nuova democrazia (Nd) per ricercare "pubblicità" con il piano di vaccinazione contro il Covid. "I cittadini greci hanno ogni ragione per sentirsi insicuri riguardo la gestione della pandemia da parte del governo", ha osservato Tsipras.(Gra)