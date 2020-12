Calabria: Gallo, finanziamenti per centri anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Calabria ha annunciato una manifestazione d'interesse, riservata ai Comuni, per finanziare i centri anziani fino a un massimo di duemila euro a singolo contributo. L'assessore regionale Gianluca Gallo ha spiegato: "In particolare l’intento è tutelare le iniziative svolte sul territorio dai centri anziani, direttamente o tramite associazioni di volontariato, così incentivando la socializzazione, l’incontro, la vita di relazione e l’accrescimento culturale, ancor più preziosi ed essenziali in periodi come quello attuale, segnato dalla rarefazione dei rapporti sociali a causa della pandemia". (Ren)