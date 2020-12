Covid: vaccinati i primi 30 sanitari all'ospedale pediatrico Bambino Gesù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È un momento storico per il nostro Paese e il nostro Ospedale - ha dichiarato in una nota la presidente dell'ospedale, Mariella Enoc - Un segno di speranza che invita a proseguire con più fiducia la nostra battaglia contro questo terribile virus che ha stravolto le nostre vite. Dobbiamo essere davvero grati agli scienziati e fiduciosi nella ricerca, che va sostenuta economicamente, a partire dai giovani ricercatori". "È per me un motivo di orgoglio essere la prima dell'ospedale ad essere vaccinata – ha commentato la dottoressa Anna Chiara Vittucci della pediatria generale dell'Ospedale - La vaccinazione è un atto doveroso da parte di tutti gli operatori sanitari, in particolar modo per noi che lavoriamo nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù per il rispetto dei nostri piccoli pazienti. Sperando che tutto questo ci possa far tornare a una vita normale. Per cui, vacciniamoci tutti".