Germania: intelligence mette in guardia da islamisti legalisti

- Agenzia di intelligence interna della Germania, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) ha messo in guardia dalla minaccia degli islamisti “legalisti”, ossia quanti intendono imporre la sharia, il diritto coranico, “non con la forza bruta, ma con un'influenza silenziosa”. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, per il BfV gli islamisti “legalisti” stanno perseguendo i loro obiettivi, di solito “un cambiamento a lungo termine nel sistema sociale e politico” della Germania, muovendosi all'interno dell'ordinamento giuridico del Paese. Nello 2019, il numero di islamisti in Germania è aumentato di circa il 5,5 per cento su base annua, a 28.020 persone. Circa la metà è inclusa dal BfV tra gli islamisti “legalisti”. Alla fine di ottobre scorso, il governo federale ha comunicato che, nel 2015, i potenziali islamisti in Germania erano 13.920. Il gruppo più noto dell'islamismo “legalista” è la Fratellanza musulmana, che l'intelligence tedesca monitora dagli anni Settanta. Nel mirino dei servizi segreti vi sono anche due organizzazioni dell'islamismo turco, Milli Gorus e Furkan. Dal 2018, quest'ultimo gruppo è sotto osservazione del BfV per estremismo, poiché si batte per l'affermazione della “civiltà islamica in tutto il mondo, secondo le norme della sharia”. Secondo il BfV, è pericoloso sottovalutare gli islamisti “legalisti” a causa del loro comportamento moderato, che cela “una perfida strategia”. I gruppi dell'Islam “legalista” riconoscono pubblicamente la Costituzione tedesca e sono molto attenti a non commettere errori che potrebbero costituire reati. Al proprio interno, invece, le organizzazioni svolgerebbero opera di propaganda e proselitismo per l'avvento di un ordine fondato sulla sharia, secondo il BfV “incompatibile con gli elementi essenziali della Legge fondamentale” tedesca. (Geb)