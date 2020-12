Italia-Etiopia: Di Maio, soddisfazione per concessione libertà condizionale a due ex membri del regime di Mengistu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, esprime soddisfazione per la concessione da parte delle autorità dell’Etiopia della libertà condizionale ai due ex membri del regime di Mengistu Haile Mariam, ospiti da quasi 30 anni dell'ambasciata d'Italia ad Addis Abeba. Lo riferisce la Farnesina in una nota, secondo cui si conclude così – nel senso auspicato – una lunghissima vicenda, iniziata nel 1991, quando il governo italiano diede accoglienza nell’ambasciata d’Italia ad Addis Abeba ai due ex esponenti del Governo militare provvisorio dell’Etiopia socialista (Derg) per motivi strettamente umanitari, al fine di proteggerli da un'eventuale pena capitale. (Com)