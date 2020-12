Milano: Cenati (Anpi), profonda solidarietà all'amico Mario Furlan e City Angels per ingiusti attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anpi provinciale di Milano, tramite il suo presidente Roberto Cenati, esprime in una nota "profonda solidarietà all'amico Mario Furlan e ai City Angels per gli ingiusti attacchi ai quali sono stati sottoposti in questi giorni" dopo le polemiche per la presenza del senatore della Lega Matteo Salvini a un'iniziativa a Milano con la madrina dimissionaria dell'associazione di volontariato Daniela Iavarone. "Con Mario, presidente del Circolo Anpi nato presso i City Angels e con i City Angels l'Anpi condivide pienamente i valori di solidarietà, di antifascismo, di dedizione disinteressata al bene comune, contenuti nella nostra Carta Costituzionale, l'eredità più preziosa trasmessaci dalla Resistenza italiana contro il nazifascimo", aggiunge Cenati. "Con i City Angels, impegnati come tutti noi alla affermazione di questi importanti valori, partecipiamo a iniziative comuni nella ricorrenza della Liberazione, alla grande e unitaria manifestazione nazionale che si svolge ogni 25 aprile nella nostra città, a numerosi incontri dedicati alla Resistenza e al contrasto di qualunque forma di intolleranza, di discriminazione, di razzismo, di antisemitismo. A Mario e ai City Angels - conclude il presidente dell'Anpi Milano - va tutta la nostra affettuosa vicinanza".(com)