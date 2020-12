Fisco: Lega, governo dichiara propria inefficacia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo del rinvio, distratto dai giochi di palazzo, insegue affannosamente il centrodestra sui temi economici". Lo affermano, in una nota, i componenti del dipartimento Economia della Lega. "Finalmente, dopo aver nascosto quintali di polvere sotto il tappeto con una serie di rinvii che, per quanto necessari, sono stati pensati male e comunicati peggio, il Governo comincia timidamente a porsi il tema di cosa fare quando rinviare non sarà più possibile - spiegano -. Sono particolarmente stupefacenti le odierne aperture del viceministro Castelli sul tema della rottamazione e del saldo e stralcio. Ricordiamo al viceministro che la Pace fiscale 2.0, cioè la proposta della Lega in materia di rottamazione, presentata il 24 giugno scorso, è stata incardinata alla Camera in commissione Finanze il 28 luglio, mentre la nostra proposta di estensione del saldo e stralcio alle aziende, presentata il 28 ottobre 2019, è stata assegnata alla commissione Finanze del Senato il 24 novembre scorso. Gli italiani non possono aspettare che il Governo si metta d'accordo su come scopiazzare le proposte del centrodestra per prendersene il merito. Se esiste ancora un barlume di senso di responsabilità in questa maggioranza. Il governo venga in commissione e dia il suo parere sulle nostre proposte, magari coordinandosi prima con la Ragioneria dello Stato, per evitare un indegno teatrino come quello svoltosi in sede di legge di bilancio. Altrimenti il governo prenda atto della sua inefficacia e abbia la dignità di farsi da parte. Il centrodestra è pronto a sostituirlo per sciogliere i tanti nodi che stanno per venire al pettine, e lo ha dimostrato gestendo con efficacia l'iter della legge di Bilancio."(Com)