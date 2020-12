Svizzera: centinaia di sciatori britannici fuggono alla quarantena a Verbier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 sciatori britannici sono fuggiti dalla quarantena imposta per il coronavirus nella famosa località svizzera di Verbier sabato notte. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva “Bbc”, un portavoce del cantone Vallese ha detto che 420 ospiti britannici avevano prenotato un alloggio a Verbier prima di Natale ma ora ne sarebbero rimasti solo una dozzina. La Svizzera ha imposto una quarantena di dieci giorni retrodatata al 14 dicembre a causa della diffusione della variante di coronavirus nel Regno Unito. Il 20 dicembre il Paese ha inoltre interrotto i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica, altro Stato in cui è apparsa la variante. Alcuni albergatori svizzeri hanno scoperto che gli ospiti erano scomparsi solo quando i vassoi del servizio in camera sono rimasti intatti fuori dalle porte delle loro camere da letto, hanno riferito i media svizzeri. Altri albergatori hanno ricevuto delle telefonate dai turisti britannici “fuggiti” dalla quarantena che chiedevano indietro i loro soldi una volta entrati in sicurezza in Francia. Verbier è particolarmente popolare tra gli inglesi, che normalmente costituiscono circa un quinto della clientela invernale della località. La Svizzera ha causato polemiche decidendo, nonostante la pandemia, di mantenere aperte le sue stazioni sciistiche.(Geb)