Roma: strappa lo smartphone dalle mani di un 45enne e scappa, arrestato

- Arrestato un cittadino del Gambia di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti, per il reato di furto con strappo. L’uomo poco prima ha avvicinato un 45enne, diretto verso lo scalo ferroviario di Roma Termini e gli ha strappato dalle mani il telefono cellulare, per poi darsi alla fuga a piedi. La vittima nell’inseguirlo, ha attirato l’attenzione di una pattuglia di carabinieri, in transito nella vicina via Giolitti, che è subito intervenuta ed ha bloccato il ladro. L’arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. Lo smartphone è stato recuperato dai carabinieri che lo hanno restituito al 45enne. (Rer)