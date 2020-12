Usa: esplosione Nashville, tutte le ipotesi di movente sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver identificato l’attentatore come Anthony Quinn Warner, gli inquirenti statunitensi continuano a vagliare tutte le possibili ipotesi di movente per l’esplosione avvenuta la mattina di Natale a Nashville, in Tennessee. Lo scrive l’emittente “Cnn” citando Doug Korneshi, agente speciale del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di stanza a Memphis. L’esplosione ha provocato il ferimento di tre persone, oltre alla morte dell’attentatore, ed è stata preceduta dalla diffusione di un messaggio di avvertimento registrato con una voce femminile e sovrapposto alla canzone “Downtown” di Petula Clark. Secondo il sindaco John Cooper, lo sgombero dell’area prima dell’attacco ha permesso di evitare un bagno di sangue. Le indagini si stanno attualmente concentrando in particolare sulla figura di Warner. Steve Schmoldt, che ha vissuto nella casa accanto a quella dell’attentatore di Nashville fin dal 2001, ha descritto Warner come “una sorta di eremita”. L’uomo ha anche confermato che il camper esploso nell’attacco era “da molto tempo” in possesso di Warner. Tuttavia, dopo essere rimasto parcheggiato nel cortile dietro casa per un paio di settimane il veicolo era sparito per alcuni giorni. Prima di andare in pensione all’inizio di questo mese, Warner ha lavorato per diversi anni come consulente informatico per Steve Fridrich, proprietario di una ditta immobiliare, il quale lo ha descritto come “un tipo simpatico”. “Tony non è mai stato un dipendente della nostra azienda, ma occasionalmente è venuto in ufficio per occuparsi dei nostri computer. All’inizio di questo mese ci ha avvisato che stava andando in pensione, e da allora non abbiamo più avuto contatti con lui”, ha spiegato Fridrich in una dichiarazione. Il direttore del Tennessee Bureau of Investigation (Tbi), David Rausch, ha chiarito che l’uomo non era mai stato “attenzionato” dalle forze dell’ordine locali. Warner è stato identificato grazie a campioni di Dna raccolti sul luogo dell’attacco.(Nys)