Polonia: viceministro Esteri Wawrzyk candidato formalmente a incarico di Difensore civico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati hanno già provato due volte a scegliere il successore di Adam Bodnar al ruolo. In entrambi i casi la candidata, sostenuta dalla Coalizione civica e da Lewica, è stata Zuzanna Rudzinska-Bluszcz, appoggiata anche da oltre un migliaio di organizzazioni non governative. Il PiS non ha però mai votato a suo favore. La portavoce di Lewica, Anna Maria Zukowska, ha fatto sapere che il partito sosterrà la candidatura di Rudzinska-Bluszcz per una terza volta. Il mandato di Bodnar è scaduto a inizio settembre ma continua a esercitare il ruolo di ombudsman nell'attesa dell'individuazione di un successore. Il difensore civico viene eletto dal Sejm con l'assenso del Senato sulla base di una richiesta del presidente del Sejm o di un gruppo di 35 deputati. (Vap)