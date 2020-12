Croazia: presidente Milanovic e premier Plenkovic a Sisak per valutare danni terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente croato Zoran Milanovic e il primo ministro Andrej Plenkovic si sono recati nella località di Sisak, colpita questa mattina da vari sismi con epicentro nell'area di Petrinja. Secondo quanto riferisce la stampa di Zagabria, non ci sarebbero feriti dopo il terremoto mentre si registrano alcuni danni minori agli edifici. Le scosse avvertite nell'area nelle scorse ore sarebbero state tre, evidenzia la stampa locale. "Tutti i servizi sono a disposizione delle città e dei comuni colpiti dai terremoti registrati questa mattina nella regione di Sisak-Moslavina. Se necessario anche il ministero della Difesa è pronto a intervenire. Verranno successivamente elencati i danni e, ovviamente, verrà fornita tutta l'assistenza necessaria", ha fatto sapere il governo di Zagabria tramite Twitter. Il terremoto ha avuto come epicentro un'area a circa 50 chilometri dalla capitale croata, già colpita lo scorso marzo da un sisma di magnitudo similare. "Sfortunatamente abbiamo avvertito nuovamente un forte terremoto nell'area di Zagabria", ha dichiarato il sindaco della capitale croata, Milan Bandic, assicurando che non ci sono al momento informazioni di gravi danni. "Questo è un anno difficile per tutti noi ma dobbiamo essere uniti e non dobbiamo dimenticare la salute e il nemico invisibile anche in questi momenti", ha aggiunto il sindaco. (Seb)