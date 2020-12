Covid: Verì, bene avvio vaccinazioni ma strada ancora lunga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella di ieri è ricordare come una giornata che, senza retorica, possiamo definire storica, perché segna finalmente l'inizio di una nuova fase della battaglia contro il Covid 19. Una battaglia che, però, riusciremo a vincere solo se tutti uniremo ancora una volta le forze: l'avvio delle vaccinazioni è infatti il punto di partenza di un percorso ancora lungo e complesso". Lo ha detto l'assessore regionale dell'Abruzzo alla Salute, Nicoletta Verì. "L'anno che sta per concludersi – ha continuato l'assessore – ci ha visto impegnati su più fronti: dalla riorganizzazione del nostro sistema sanitario regionale per l'emergenza della scorsa primavera che ci ha obbligato a porre in essere misure tempestive per assicurare un'assistenza adeguata ai pazienti Covid, fino alla gestione dei picchi della seconda fase che, nonostante il potenziamento dei posti letto, ci ha visto nuovamente sottoposti a una fortissima pressione del sistema. Nonostante le difficoltà, però, voglio ribadire che l'Abruzzo ha retto all'urto e di questo risultato, non scontato, ho il dovere di ringraziare tutti gli operatori sanitari e i vertici del Dipartimento regionale sanità e delle singole Asl, che non si sono mai risparmiati e hanno lavorato senza sosta".(Gru)