Hong Kong: processo 12 fuggitivi, diplomatici occidentali si riuniscono fuori dal tribunale

- Mentre il processo di 10 dei 12 fuggitivi di Hong Kong detenuti nella città continentale cinese di Shenzhen è in corso, diplomatici di diversi Paesi occidentali si sono riuniti davanti all'edificio del tribunale. Secondo quanto riferisce il "South China Morning Post", diplomatici di Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Canada stazionavano davanti all'ingresso del Tribunale del popolo di Yantian proprio mentre il processo stava per iniziare alle 14.30 di oggi, ora locale. I diplomatici non sono stati autorizzati ad entrare: sebbene il processo non sia a porte chiuse, gli agenti in servizio hanno informato che la quota per i partecipanti pubblici è già stata raggiunta. (segue) (Cip)