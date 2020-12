Hong Kong: processo 12 fuggitivi, diplomatici occidentali si riuniscono fuori dal tribunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone alle ingerenze da parte dell'ambasciata statunitense a Pechino, che ha aver avanzato "osservazioni irresponsabili" chiedendo il rilascio immediato dei 12 fuggitivi di Hong Kong. Lo ha dichiarato oggi nel suo incontro quotidiano con la stampa, a Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian che ha esortato gli Stati Uniti a "smettere di usare le questioni della Regione amministrativa speciale di Hong Kong per intromettersi negli affari interni della Cina". Zhao ha invitato gli Usa a rispettare il diritto e le relazioni internazionali e smettere di interferire negli affari interni della Cina e nella sovranità giudiziaria di Hong Kong. Gli Stati Uniti hanno chiesto il rilascio immediato dei 12 attivisti per la democrazia di Hong Kong che affrontano oggi, 28 dicembre, un processo in Cina per la loro fuga verso Taiwan il 23 agosto. Dieci dei cosiddetti "12 di Hong Kong" sono sotto processo in un tribunale della città di Shenzhen con l'accusa di attraversamento illegale del confine. Le autorità cinesi li hanno presi in custodia dopo che la loro barca è stata intercettata il 23 agosto. Almeno due del gruppo rischiano fino a sette anni di carcere per aver organizzato la fuga. "Il loro 'reato' è stato solo quello di fuggire dalla tirannia", ha detto un portavoce del consolato generale degli Stati Uniti a Canton (Guangzhou). Esortando il loro rilascio immediato, il funzionario ha detto che "la Cina comunista non si fermerà davanti a nulla per impedire al suo popolo di cercare la libertà altrove". (segue) (Cip)