Hong Kong: processo 12 fuggitivi, diplomatici occidentali si riuniscono fuori dal tribunale (3)

- Le famiglie degli accusati - il più giovane dei quali ha appena 16 anni - hanno chiesto la trasmissione in diretta dell'udienza presso il tribunale di Shenzhen, impossibilitate a partecipare a causa del breve preavviso e dei requisiti legati alla pandemia di Covid-19. I famigliari sono stati informati della data del processo solo venerdì 25 dicembre, mentre ai loro avvocati è stato impedito di incontrare i detenuti. Le autorità invece hanno nominato la rappresentanza legale approvata dallo Stato. In una lettera congiunta durante il fine settimana, le famiglie hanno affermato di "condannare fermamente" la decisione delle autorità di tenere il processo in "de facto segreto" presso il tribunale del popolo del distretto di Yantian. (segue) (Cip)