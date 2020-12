Hong Kong: processo 12 fuggitivi, diplomatici occidentali si riuniscono fuori dal tribunale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esortiamo i governi a inviare il personale dell'ambasciata all'udienza per garantire un processo corretto ed equo da parte dei tribunali di Shenzhen", hanno detto, notando che tra i detenuti vi sono cittadini britannici, portoghesi e vietnamiti. Secondo Amnesty International ci sono poche possibilità che il gruppo riceva un processo equo. "Finora (i 12) sono stati privati dei loro diritti fondamentali, compreso il diritto di difendersi attraverso la rappresentanza legale di loro scelta", ha detto in una dichiarazione Lam Cho Ming, di Amnesty Hong Kong. Otto del gruppo sono accusati di aver attraversato illegalmente il confine, mentre due sono sospettati di aver organizzato per gli altri l'attraversamento del confine. Due minori devono affrontare udienze non pubbliche. (Cip)