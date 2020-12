Milano: città si risveglia sotto la neve, attivato piano emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano si è risvegliata completamente "bianca" dopo che nella notte sono caduti circa 15 centimetri di neve. A partire dall'1 sono entrati in funzione i mezzi spargisale dell'Amsa come deciso dal coordinamento del Piano neve del Comune di Milano. Tuttavia, per via dell'abbondante caduta di fiocchi bianchi molte strade secondarie e marciapiedi stamattina erano ancora coperti di neve fresca. Stando alle previsioni del meteo la neve dovrebbe smettere di scendere dalle 12. Numerose le chiamate giunte centrali operative dei vigili del fuoco, del 118 e della Polizia locale. Diversi gli alberi caduti in città gravati che fortunatamente non hanno provocato incidenti. Solo in via Raffaello Sanzio alle 8.50, una donna di 49 anni è stata colpita all'altezza del civico 21, da un palo 'reggifilo" ma non ha riportato conseguenze gravi. (Rem)