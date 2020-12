Messico: ucciso in un agguato a Sonora uomo vicino a "El Chapo" Guzman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Messico hanno confermato che l'uomo ucciso ieri in un agguato nella cittadina di Caborca, nello Stato di Sonora, è Ignacio "Nacho" Paez Soto, presunto rappresentante di Joaquín "El Chapo" Guzmán che gestiva gli affari del cartello di Sinaloa nello stato del nord-ovest del Paese. Secondo quanto riferiscono le autorità, Paez Soto, alias "C1", è stato giustiziato nel pomeriggio di ieri (ora locale) davanti ad un minimarket nel centro di Caborca da un commando di uomini armati che avrebbero sparato oltre 50 colpi d'arma da fuoco, ferendo anche una bambina di soli otto mesi. Il presunto capo del cartello di Sinaloa, riferisce il quotidiano "El Universal", era stato condannato a 20 anni di prigione nel 2016 per traffico illegale di farmaci negli Stati Uniti e teoricamente doveva essere ancora in carcere scontando la pena. Tra le ipotesi che vengono considerate per il movente del delitto, quelle di una disputa interna allo stesso cartello di Sinaloa, o di un'azione condotta dal cartello di Juarez per il controllo del corridoio della droga nella striscia di Sonora e Chihuahua, al confine con l'Arizona, Stati Uniti. (Mec)