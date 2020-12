Roma: assessore Urbanistica, Municipio II e XII avranno presto due nuovi spazi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il II e il XII Municipio avranno presto due nuovi spazi pubblici, due luoghi civici di indubbia qualità architettonica i cui progetti sono stati selezionati grazie a concorsi di progettazione banditi da Roma Capitale lo scorso settembre: il Polo Civico Flaminio e il Nuovo Mercato rionale San Giovanni di Dio". Lo scrive su Facebook l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori. "Nei giorni scorsi sono state annunciate le graduatorie finali dei 5 progetti selezionati per la seconda fase di ciascuno dei due concorsi, tra circa 80 raggruppamenti di progettisti che hanno inizialmente partecipato. Come amministrazione siamo soddisfatti di aver dato il via a questa stagione di concorsi e siamo convinti di voler proseguire in questa direzione - spiega Montuori -. Un lavoro complesso ma fondamentale per restituire qualità architettonica diffusa e confronto che permette un ampio coinvolgimento per definire il migliore progetto per uno specifico spazio e per il contesto in cui si inserisce. Un obiettivo importante che stiamo raggiungendo, come in questo caso, grazie all’impegno e al lavoro degli uffici e della giuria coinvolta che ringrazio. Un lavoro che ci permette di aprire una discussione pubblica sull’importanza del progetto di architettura, sulle funzioni e i bisogni dei cittadini e degli spazi, sul ruolo che nella città devono avere i luoghi civici e sul modo in cui la politica si rappresenta nella trasformazione dei luoghi. Un'attività che permette di crescere, amministrazione, cittadini, progettisti, insieme e che per troppo tempo è stata marginale nella discussione sulla qualità delle trasformazioni urbane mentre ritengo debba tornare ad essere centrale per il benessere della città", conclude. (Rer)