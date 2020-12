Sassari: Lamorgese, cordoglio a famiglia vigile del fuoco deceduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime in una nota il cordoglio alla famiglia del vigile del fuoco coordinatore Tonello Scanu, deceduto nel corso di un intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica a Nulvi, in provincia di Sassari. "Sono vicina a tutte le donne e gli uomini del corpo nazionale dei Vigili del fuoco - dichiara il ministro Lamorgese - per la gravissima perdita di un collega in servizio, ringraziandoli ancora una volta per la loro preziosa attività a servizio dei cittadini nelle diverse emergenze sui territori, che svolgono con professionalità e sacrificio, anche mettendo a rischio la loro incolumità personale".(Com)