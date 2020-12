Brasile: vicepresidente Mourao positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, è risultato positivo al Covid-19. Lo rende noto un comunicato ufficiale della presidenza secondo cui Mourao, un generale dell'esercito di 67 anni in pensione, si è già isolato nella sua residenza ufficiale nel palazzo di Jaburu, nella capitale Brasilia. Nella nota non si precisa il suo attuale stato di salute. Si tratta del quindicesimo alto funzionario del governo del presidente, Jair Bolsonaro, a contrarre l'infezione. Mourao, che dallo scorso maggio si sottopone a periodici test sul coronavirus, ha sempre mostrato un atteggiamento più prudente riguardo la pericolosità della pandemia, a differenza del presidente Bolsonaro, le cui decisioni in merito alla crisi sanitaria hanno prodotto profonde divergenze con autorità e governi locali e statali. In contrasto con il presidente che diffida del vaccino contro il Covid-19 e dei possibili effetti collaterali, Mourao ha indicato di essere disposto a riceverlo purché questo abbia l'approvazione dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa). A differenza di altri paesi della regione che hanno già avviato campagne di vaccinazione, il governo del Brasile non ha ancora confermato le scadenze al riguardo. Bolsonaro ha dichiarato ieri che sebbene ci sia "una corsa per ottenere un vaccino sicuro ed efficace", le aziende farmaceutiche hanno la "responsabilità" di "chiarire" le possibili "reazioni avverse". In questo contesto, il ministero della Salute brasiliano ha confermato ieri 18.479 nuovi contagi e 334 morti nelle ultime 24 ore. Il Paese conta fino ad oggi 7.484.285 casi e 191.139 morti. (Brb)