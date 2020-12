Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), al via pronto poesia, l'arte per non lasciare solo nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo pensato a chi più sentirà il peso di queste festività così inaspettate con uno spettacolo che entri con discrezione proprio dove sarà più prezioso. Immaginato da Giulia Ananìa, in collaborazione con l'Associazione culturale Muovileidee e Maria Luisa Celani, sostenuto dal Municipio Roma VIII, parte oggi 'Pronto Poesia'". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Il progetto culturale e sociale che nasce da una splendida idea della cantautrice Giulia Ananìa vedrà la partecipazione di attori, attrici, scrittori, scrittrici, musicisti e musiciste che regaleranno delle letture poetiche alle persone che chiameranno al centralino di Municipio solidale dalle 14 di oggi, per prenotare il servizio, fino al 31 dicembre - spiega Ciaccheri -. Questi gli artisti e queste le artiste che aderiscono all’iniziativa: Amir, Giulia Ananìa, Michela Andreozzi, Michele Botrugno, Matilda De Angelis, Piero di Blasio, Paolo di Paolo, Donatella di Pierantonio, Emanuela Fanelli, Morgana Giovannetti, Milena Mancini, Lavinia Mancusi, Vinicio Marchioni, Martufello, Luisa Merloni, Francesca Romana Miceni Picardi, Paola Minaccioni, Francesco Montanari, Laura Nardi, Piotta, Tiziano Scrocca, Emilio Stella, Susanna Stivali, Josafat Vagni, Emilia Verginelli, Margherita Vicario, Ariele Vincenti - aggiunge -. Un modo unico per far sentire un segno di vicinanza attraverso l'arte, rivolto alle persone anziane, e non, sole, persone in difficoltà o chi volesse regalare una chiamata poetica per conto di un'altra persona per non lasciare solo nessuna e nessuno", conclude. (Com)